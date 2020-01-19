الرئاسة القبرصية: النظام التركي يمارس القرصنة

حماة – زهور كمالي

أكدت قبرص اليوم أن النظام التركي يمارس القرصنة ويصر على انتهاك الشرعية الدولية بإعلانه عن خطط جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وخصوصاً في المياه الاقليمية القبرصية.

وجدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم تحذيره النظام التركي من أي أعمال غير مشروعة للتنقيب عن النفط والغاز فى شرق المتوسط ولاسيما المياه القبرصية.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية: إن تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته وتجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر وخصوصاً نداءات الاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها غير القانونية ضمن المياه القبرصية.

ورفض رئيس النظام التركي أردوغان تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة وأعلن في خطوة استفزازية نيته إجراء أعمال تنقيب عن الغاز في البحر الأمر الذي احتجت عليه قبرص موضحة أن بعض أعمال التنقيب هذه تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

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