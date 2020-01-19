نشر قبل 3 يوم

مصدر عسكري: القيادة العامة للجيش تؤكد أنها لن تأل جهداً في إنقاذ وإخراج المدنيين المتواجدين في مناطق تمركز الإرهابيين وتشدد أن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم يقع في نطاق الرد على مصادر النيران بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين