58 مليون ليرة إعانات لمرضى الشلل الدماغي في الحسكة

خليل اقطيني:

تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة توزيع المبالغ المالية المخصصة كإعانات للأسر التي تعيل مرضى الشلل الدماغي.

وذكر مدير الشؤون عصام الحسين أن التوزيع بدأ منذ الأسبوع الماضي, حيث تستلم الأسر القاطنة في مناطق الشدادي ورأس العين والحسكة المبالغ المخصصة لها من مقر مديرية البريد المجاور لمقري مديرية المالية ومديرية الشؤون الاجتماعية, في حين تستلم الأسر القاطنة في منطقتي المالكية والقامشلي المبالغ المخصصة لها من مقر شعبة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة القامشلي.

وأوضح الحسين أن المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات يبلغ 58 مليوناً و539 ألف ليرة مخصصة لنحو 2769 أسرة عن 6 أشهر من العام الماضي، موزعة على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى تضم 270 أسرة تستحق 1400 ليرة عن كل شهر وبمبلغ إجمالي نحو مليونين و 268 ألف ليرة, والشريحة الثانية تضم 532 أسرة تستحق 2100 ليرة بمبلغ إجمالي نحو 6 ملايين و 700 ألف ليرة, أما الشريحة الثالثة فتضم 1967 أسرة تستحق 4200 ليرة بمبلغ إجمالي نحو 49 مليوناً و 568 ألف ليرة.

مبيناً أن المبلغ المخصص لإعانات مرضى الشلل الدماغي في المحافظة هذا العام يزيد على المبلغ الذي كان مخصصاً في العام الماضي بنحو مليون ونصف المليون ليرة, كما يزيد بنسبة 40% على المبلغ الذي كان مخصصاً في العام الذي سبقه والبالغ نحو 40 مليون ليرة. وقد جاءت هذه الزيادة بناء على توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تحسين ظروف مرضى الشلل الدماغي ومواكبة ارتفاع الأسعار الحاصل وخاصة بالنسبة للأدوية والعلاجات الضرورية لهؤلاء المرضى، حيث يتم تسليم الإعانات للأسر التي ترعاهم وفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.

وأشار الحسين إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أنجزت كل الإجراءات اللازمة للصرف ومنها تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبيّن أن كل أسرة لديها طفل مصاب بالشلل الدماغي تستطيع التقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على الإعانة المالية، وتقوم المديرية بدورها بإحالة الطفل المصاب إلى اللجنة الطبية المختصة لتحديد الإصابة والشريحة التي ينتمي إليها.

وتطالب الأسر بزيادة مبلغ التعويض من جهة وشمول جميع المصابين بالشلل الدماغي لدى الأسر التي تضم عدة مصابين من جهة ثانية، لكون التعويض يمنح حالياً عن طفل واحد فقط في الأسرة مهما كان عدد الأطفال المصابين بالشلل الدماغي لديها.

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