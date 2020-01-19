ضبط كميات من الدقيق التمويني… ومسالخ سريّة في حماة

محمد فرحة:

لم تنفع كل الضبوط التي تسجلها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة أو في أي محافظة أخرى في إيقاف التجار والمتلاعبين بالأسعار عند حدهم.. بدليل تسطير مئات الضبوط اليومية بمخالفات جسيمة كتهريب الدقيق التمويني تارة وتقديم لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري تارة أخرى وتصل أحياناً إلى درجة بيع لحوم حيوانات نافقة.

وقال مدير حماية المستهلك في حماة- زياد كوسا: تم ضبط أكثر من 1399 كيساً من الدقيق التمويني مؤخراً كانت تباع خارج أسوار المخابز المخصصة تلك الكميات لها, فضلاً عن نقل مخلفات المسالخ الممنوع رميها في المسطحات المائية وتقديمها للأسماك وكذلك ذبح إناث الأغنام في مسالخ سرية.. وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر.. وضبط مواد منتهية الصلاحية ومخالفة إضافة مادة النشاء وحليب البودرة في معامل أجبان وألبان بهدف الغش… والمتاجرة بالمشتقات النفطية.. وبيع لحوم الفروج منقوعاً في براميل المياه بهدف زيادة وزنه.

وأوضح كوسا أنه تم ضبط صهاريج لبيع المحروقات تتلاعب بالعدادات وهناك عشرات المخالفات المشابهة والمتنوعة برغم إغلاق مئات المحال التجارية وتشميعها بالشمع الأحمر…باختصار لم تغير هذه الضبوط الكثيرة شيئاً في مسار حركة بيع التجار بل يعدّون حاجة المواطن فرصة لجشعهم واستغلالهم..وما لم تكن القوانين أكثر قساوة وشدة ستبقى الأمور على حالها ليدفع المواطن الثمن دائماً وأبداً..

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