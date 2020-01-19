امتلاء سدود القنيطرة يبشر بموسم زراعي واعد

ممدوح عوض:

سجلت مديرية الموارد المائية في القنيطرة كميات التخزين الحالية بنشرتها في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي لموسم 2019/ 2020 في سدود المحافظة الستة بنحو 79 مليون م3، يقابلها للفترة نفسها الموسم الماضي 24 مليون م3، والطاقة الأعظمية للتخزين في تلك السدود نحو 83.38 مليون م3 وبذلك تكون نسبة التخزين الحالية في سدود المحافظة 95 بالمئة مقابل 29 بالمئة في الموسم السابق، ونسبة التخزين الحالي إلى التخزين المقابل الموسم الماضي بلغت 326 بالمئة، وذكرت مديرة الموارد المائية في القنيطرة- المهندسة حمدة ديب عرقاوي أن تخزين سد المنطرة بلغ نحو 39 م.م3 يقابله الموسم الماضي 7.26 والتخزين الأعظمي للسد 40.2 م.م3 وسد الهجة بلغ تخزينه 0.85 م.م3 مقابل 754.5 والأعظمي 0.85 م.م3 وسد بريقة تخزينه الحالي 1.1 م.م3 والأعظمي 1.1 م.م3 وسد رويحينة 1.03 مقابل 901.6 والتخزين الأعظمي للسد 1.03 م.م3 وسد الرقاد 9.2 م.م3 مقابل 3.1 والأعظمي 9.2 م.م3 وبلغ التخزين في سد كودنة 27.91 م.م3 مقابل 11 مليون متر مكعب والتخزين الأعظمي للسد 31 م.م3.

وعزت عرقاوي سبب امتلاء السدود إلى الهطولات الغزيرة الأخيرة التي بلغت نسباً عالية تجاوزت المعدل السنوي وساهمت في زيادة نسب تخزين المياه في سدود المحافظة وجريان الأودية والأنهار وذوبان الثلوج على الجبال وانعكست الهطولات إيجاباً على الموارد المائية السطحية والجوفية، وبيّنت عرقاوي أن سدود الهجة والرقاد ورويحينة وبريقة وصلت إلى حد التخزين الأعظمي بنسبة 100 بالمئة وبدأت المفيضات بالعمل والجريان بتلك السدود، ولفتت إلى أن مياه السدود تستخدم في ري الأراضي الزراعية في فصل الصيف، حيث توجد على كل سد منها شبكة ري حديثة، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية المروية من هذه السدود بلغت 5033 هكتاراً، منها 1474 هكتاراً على أرض محافظة القنيطرة و2559 هكتاراً على أرض محافظة درعا، وأن الحالة الفنية في جميع سدود المحافظة جيدة جداً ومفيضات السدود تعمل بشكل طبيعي واعتيادي وتستطيع استيعاب أي كميات جديدة من المياه والطاقة التصريفية للسدود لم تعمل إلا بطاقة 20 بالمئة حتى الآن.

من جانبها محطة الرصد الجوي في محافظة القنيطرة سجلت كميات الهطول للموسم الحالي لغاية منتصف كانون الثاني نحو 478 مم مقابل 445 مم الموسم السابق، ولفت الراصد الجوي جمال عوض إلى أن المعدل العام السنوي لكمية الهطول المطري في المحافظة يبلغ 640 مم، بينما وصلت كمية هطول الأمطار العام السابق نحو 840 مم.

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