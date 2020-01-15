حفل استقبال بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الكوبية

أقامت سفارة جمهورية كوبا بدمشق حفل استقبال مساء اليوم بمناسبة الذكرى الحادية والستين لانتصار الثورة الكوبية وذلك في مقر إقامة السفير.

وأكد السفير الكوبي بدمشق ميغيل بورتو بارغا في كلمة له عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع كوبا وسورية والتي تعود لـ 55 عاماً وأن بلاده ستبقى تساند سورية في المحافل الدولية وحقها في إعادة كل أراضيها وتحريرها من رجس الإرهاب.

ولفت يورغا إلى التعاون القائم بين البلدين والذي يجري العمل على تعزيزه وخاصة في المجال الصحي والإعلامي الوثيق من خلال وكالتي أنباء البلدين سانا وبرنسا لاتينا.

بدوره أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن الثورة الكوبية جعلت من كوبا أسطورة في الصمود وأيقونة في النضال التحرري ومنارة للأحرار والمناضلين في العالم مشيراً إلى أن كوبا قيادة وشعباً تناضل منذ 61 عاماً في وجه الحصار الأمريكي الجائر الذي فرض عليها.

ونوه سوسان بمواقف كوبا ووقوفها بصلابة مع سورية في مواجهة المؤامرة والعدوان الإرهابي الذي تتعرض له ودعمها لها في المحافل الدولية وهو أمر ليس بغريب لأن البلدين يتعرضان لنفس الحرب والعدوان من الإمبريالية التي تمثلها الولايات المتحدة بأبشع صورها.

حضر الحفل وزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والصحة الدكتور نزار يازجي والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال ونائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بدمشق وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وممثلي الأحزاب الوطنية.

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