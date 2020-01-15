2019 ثاني أشد الأعوام سخونة

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العام المنصرم كان ثاني أشد الأعوام سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 140 سنة.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس: “كان 2019 العام الأشد سخونة وجفافاً في أستراليا، وهيأ الساحة لحرائق الغابات الضخمة التي كانت مدمرة للغاية بالنسبة للبشر والممتلكات والحياة البرية والنظم البيئية”.

وأضاف: “لسوء الحظ، نتوقع أن نشهد طقساً متطرفاً للغاية خلال عام 2020 والعقود القادمة، مدفوعاً بمستويات قياسية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو”.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أشد الأعوام سخونة على الإطلاق كان عام 2016، بسبب الحرارة الناجمة عن ظاهرة “إل نينيو” الطبيعية.

وأظهر تحليل أجرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن متوسط درجات الحرارة في العالم عام 2019 كان أكبر بمقدار 0.95 عن متوسط الحرارة في القرن العشرين.

واستندت بيانات المنظمة الواقعة في جنيف إلى جمع وتحليل عدة قواعد للبيانات، بما في ذلك إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني. وأظهرت أن متوسط درجة الحرارة في العالم في عام 2019 زاد 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

المصدر: “رويترز”

طباعة