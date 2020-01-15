درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية مع هبات تتجاوز سرعتها 80 كم/سا والبحر متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة ..



دمشق 13-5

المنطقة الجنوبية 14-6

المرتفعات الجبلية 8 -ناقص 1

المنطقة الوسطى 11-4

المنطقة الساحلية 16-8

المنطقة الشمالية 11-3

منطقة الجزيرة 12-3

المنطقة الشرقية 15-4

منطقة البادية 14-3

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