سيناتور أمريكي: لدينا رئيس يكذب ومن الممكن أن يجرنا إلى حرب

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن أكبر كارثتين في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية كانتا الحرب في فيتنام والعراق وكلاهما استند على أكاذيب.

وخلال مناظرة استضافتها شبكة”سي إن إن” الإخبارية للمرشحين الديمقراطيين قال ساندرز وهو أحد المرشحين المتقدمين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي لسباق الانتخابات الرئاسية القادمة: ”ما يدفعني للقلق هو أن لدينا رئيساً يكذب مجدداً وقد يجرنا إلى حرب مع إيران قد تكون أسوأ من تلك التي وقعت في العراق وهو أمر تجب علينا مواجهته”.

وأضاف ساندرز: ”ما نحتاج للقيام به هو الحصول على تحالف دولي إذ لا يمكننا الاستمرار بالتعامل بصورة فردية”.

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