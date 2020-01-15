خبيران روسيان: وجود قوات أجنبية في سورية دون موافقة حكومتها احتلال

أكد رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع شعبي سورية وليبيا سيرغي بابورين أن وجود أي قوات أجنبية في سورية دون موافقة حكومتها هو احتلال لأراضيها.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم قال بابورين: “هذه المسألة لا يمكن حلها إلا من قبل السوريين أنفسهم فإذا طلبوا بقاء جهة ما في أراضيهم فهذا من حقهم وإذا رفضت أي جهات مغادرة أراضيهم فسيعني ذلك احتلالاً غير شرعي للأراضي السورية”.

وأشار بابورين إلى أن الولايات المتحدة أكدت أنها لا تحسب أي حساب لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة البلدان الأخرى.

وفي مقابلة مماثلة أكد الخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط أندريه ستيبانوف أن عملية تحرير إدلب من التنظيمات الإرهابية تشكل ضرورة وأولوية لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أأنحاء سورية مشدداً أيضاً على ضرورة إنهاء وجود القوات الأجنبية المحتلة.

ولفت إلى أن السياسة الأمريكية في المنطقة تعتمد على مبدأ خلق الفوضى وعدم الاستقرار وهي سياسة “غير متزنة وطائشة” مؤكداً أن الوجود الأمريكي في سورية والعراق محكوم عليه بالزوال وأن خروج القوات الأمريكية مسألة وقت فقط.

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