بوتين يرشح ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء

شح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد لروسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي للكرملين قوله في بيان أصدره مساء اليوم إن “بوتين أجرى لقاء عمل مع ميشوستين واقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة” مضيفاً إن “بوتين وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما”.

ويترأس ميشوستين البالغ 53 عاماً من العمر هيئة الضرائب الفيدرالية منذ نيسان 2010 ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.

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