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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 15 كانون الثاني 2020
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وكالات: مجلس النواب الأمريكي يحيل القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته ضمن إجراءات العزل
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الإرهابيون يمنعون الأهالي من الوصول إلى ممر أبو الضهور
بوتين يرشح ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء
خبيران روسيان: وجود قوات أجنبية في سورية دون موافقة حكومتها احتلال
برلماني تركي: أردوغان جعل تركيا بوابة لدخول وخروج الإرهابيين
الحكومة الروسية تقدم استقالتها
عودة أسر مهجرة من الأردن إلى قراهم المحررة من الإرهاب
تواصل خروج المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي إدلب وحلب
الوزير المعلم يبحث مع بن علوي العلاقات الثنائية بين سورية وسلطنة عمان
شهيدان بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف السويداء
روحاني: على شعوب المنطقة أن تعمل على طرد القوات الأميركية
الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة
غروشكو: التعاون بشأن ليبيا يظهر إمكانية تضافر الجهود لتحقيق تسوية للأزمة فيها
ريابكوف: "الترويكا" آلية فض النزاع بالاتفاق النووي الإيراني يهدد بانهياره
إيران تدرس احتمال استخدام الحرب الإلكترونية بحادث الطائرة الأوكرانية
ظريف: زيادة التوترات الإقليمية نابعة عن غطرسة واشنطن