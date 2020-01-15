آخر تحديث: 2020-01-15 20:53:25
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وكالات: مجلس النواب الأمريكي يحيل القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته ضمن إجراءات العزل
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وكالات: مجلس النواب الأمريكي يحيل القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته ضمن إجراءات العزل

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