الحكومة الروسية تقدم استقالتها

قدمت الحكومة الروسية برئاسة ديميتري ميدفيديف اليوم استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين الذي طلب منها مواصلة أداء واجباتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله خلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين اليوم “إن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان”.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من جهته طلب الرئيس الروسي من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة تنفيذ واجباتهم بـ “الكامل” حتى تشكيل حكومة جديدة معلناً في الوقت ذاته أنه ينوي استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على ديميتري ميدفيديف علماً أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.

وقال بوتين “لميدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات وكان يعتني دائماً بشؤون متعلقة بتعزيز أمن البلاد وقدراتها الدفاعية”.

وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية اليوم.

وتعد رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية وفقاً للدستور من واجبات رئيس الدولة إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد كما يحدد الاتجاهات الرئيسة للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب وتشمل موضوعات ايديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

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