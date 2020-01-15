الأولمبي إلى ربع نهائي كأس آسيا

تأهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا رغم خسارته اليوم أمام نظيره السعودي صفر-1 في ختام دور المجموعات ضمن النهائيات الآسيوية المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك لحساب المجموعة الثانية.

واعتمد منتخبنا في المباراة على الأسلوب الدفاعي واستطاع صد الامتداد الهجومي للمنتخب السعودي عبر خط الدفاع ولا سيما فارس ارناؤوط الذي أنقذ مرمانا من هدفين محققين عندما أخرج الكرة من المرمى الخالي من حارسه وليم غنام قبل دخولها ولكن الدقيقة 80 أعلنت هدف الفوز للمنتخب السعودي عندما سجل فراس البريكان في مرمانا بطريقة ذكية.

ورغم خسارة منتخبنا إلا أنه احتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد المتصدر السعودي 8 نقاط بينما جاء المنتخب القطري ثالثا بـ 3 نقاط بعد تعادله اليوم مع اليابان بهدف لمثله ليحتل المنتخب الياباني المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وسيلعب منتخبنا أمام نظيره الاسترالي في الدور ربع النهائي بينما يلتقي المنتخب السعودي منتخب الدولة المضيفة تايلاند في الدور نفسه.

طباعة