عودة أسر مهجرة من الأردن إلى قراهم المحررة من الإرهاب

عادت اليوم عبر مركز نصيب الحدودي دفعة جديدة من الأسر المهجرة التي كانت تقيم في مخيم الأزرق بالأردن إلى قراها وبلداتها التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا من المركز أن عدداً من الأسر جل أفرادها من الأطفال عادت اليوم إلى الوطن عبر مركز نصيب الحدودي مع الأردن بعد سنوات قضتها في مخيم الأزرق للاجئين السوريين حيث تم تأمين سيارة أقلتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة في المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب بعد أن تم تسجيل بياناتهم الشخصية.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس مركز هجرة نصيب العقيد مازن غندور إلى أن المركز يشهد منذ افتتاحه عودة مستمرة للأسر والمواطنين المهجرين الذين يقيمون في مخيمات اللجوء بالأردن في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به مناطق سكنهم الدائمة في سورية بعد تحريرها من قبل الجيش، مبيناً أن عدد العائدين بموجب تذاكر مرور منذ منتصف تشرين الأول من العام 2018 حتى اليوم بلغ 74400 شخص.

أحمد الرفاعي العائد إلى درعا وسامي الزرعوني العائد إلى ريف دمشق أعربا عن فرحتهما بالعودة إلى أرض الوطن بعد معاناة مريرة استمرت لسنوات في مخيمات اللجوء التي تفتقد لمقومات الحياة.

وأعرب علي رمضان العائد إلى الرقة عن فرحته بالعودة راجياً من الله أن يجمع شمل كل السوريين على أرض الوطن.

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