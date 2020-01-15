محافظة دمشق: حرمان حافلات نقل الركاب المخالفة من التزود بالوقود

وافق مجلس محافظة دمشق على قرار بحرمان حافلات نقل الركاب الميكروباصات وباصات النقل الداخلي العامة والخاصة العاملة على خطوط النقل الداخلي بالمدينة والتي لا تقوم بالوصول إلى نهاية خطوطها أو تغيير خطوطها من التزود بالوقود لمدة سبعة أيام عند مخالفتها في المرة الأولى وفقاً للأنظمة والقوانين.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق فيصل سرور لمندوب سانا أن الحافلات المخالفة سيتم منعها من التزود بالوقود لمدة أسبوع عبر حجز بطاقة الوقود “تكامل” موضحاً أنه لن يتم فك احتباس الاوراق المحجوزة وبطاقة “تكامل” للحافلة المخالفة الا بعد تقدم مالكها لمديرية هندسة المرور والنقل بتعهد خطي لدى كاتب العدل بعدم تكرار المخالفة.

وأشار سرور إلى أنه في حال تكررت المخالفة للمرة الثانية سيتم حجز الحافلة لمدة سبعة أيام ومخالفتها بينما في المخالفة الثالثة ستحجز مدة 15 يوماً مع تنظيم المخالفة في حين سيتم عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة حجزها لمدة شهر مع تنظيم المخالفة، مبيناً أنه يمكن استبدال مدة الحجز في المخالفات الثانية والثالثة والرابعة بالغرامة المالية بموجب قرار مجلس محافظة دمشق رقم 10 تاريخ 26-1-2017 على ألا يتم فك احتباس أي حافلة مخالفة إلا بعد تبرئة ذمتها أصولاً لدى مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق.

وبحسب سرور فإن القرار يأتي استجابة للشكاوى العديدة من المواطنين وأعضاء مجلس المحافظة بعدم وصول بعض حافلات نقل الركاب لنهاية الخطوط وتغيير خطوطها.

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