عيادة متنقلة في مدارس دير الزور
عيادة سنية متنقلة خدمة جديدة أضافتها مديرية تربية دير الزور للمدارس في المدينة والريف توفر العلاجات البسيطة للطلاب وتدابير وقائية بالتوازي مع نشر التوعية حول أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.
وأوضح مدير التربية خليل حاج عبيد لمراسل سانا أن العيادة منحة مقدمة من الشعب الياباني إلى الشعب السوري ووضعت بالخدمة الأسبوع الماضي وستشكل دعما للواقع الصحي في مدارس المحافظة.
وتضم العيادة حسب رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور سلام السعيد كرسي معالجة سنية ومستلزمات العمل من أدوات وأدوية وتعمل عبر كادر طبي متخصص ووفق برنامج يغطي كل مدارس المحافظة.
وتتضمن خدمات العيادة وهي مجانية كما ذكر مشرف صحة الأسنان في تربية دير الزور الدكتور خليل الحاضر تطبيق الحماية السنية بمادة الفلور ومعالجة الخراجات الحادة والنخر السني بأنواعه وقلع الأسنان اللبنية وعلاج اللثة فضلاً عن نشر التوعية الصحية.