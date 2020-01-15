ريابكوف: “الترويكا” آلية فض النزاع بالاتفاق النووي الإيراني يهدد بانهياره

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي مع إيران يقلل من فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة ويهدد بانهيار هذا الاتفاق.

وأوضح ريابكوف في تصريح نقلته “سبوتنيك” اليوم أن محاولة الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية فض النزاع وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني تعد خطوة غير بناءة تخفض بشكل حاد من إمكانية الحفاظ على الاتفاق.

وقال ريابكوف إن هذا القرار يثير قلقاً كبيراً، مضيفاً: خلافاً لتصريحاتنا الداعية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وتخفيض التوتر… نحن نوضح خلال اتصالاتنا مع الأوروبيين أننا نعتبر أن سعيهم لتفعيل هذه الآلية غير بناء ولا سند قانونيا لذلك ولا أساس سياسياً.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن تفعيل آلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي لا أساس قانونياً له وخطأ استراتيجي سياسي، فيما بيّن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى لافتاً إلى أن آلية تسوية الخلافات التي باشرها الأوروبيون تتطلب جهوداً مكثفة ونية حسنة من قبل الجميع.

وكانت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد توصلت في الـ 14 من تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.

طباعة