إيران تدرس احتمال استخدام الحرب الإلكترونية بحادث الطائرة الأوكرانية

أعلن المساعد التنسيقي لرئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد علي عبد اللهي أنه يجري حالياً التحقيق في احتمال استخدام الحرب الإلكترونية في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية قرب طهران الأربعاء الماضي.

وقال العميد عبد اللهي في تصريح له اليوم إن الدفاع الجوي يعتبر من أعقد التشكيلات الدفاعية في البلاد لأنه يضم العديد من الأجزاء المعنية وهو معقد للغاية وحساس ويتطلب سرعة عالية في اتخاذ القرارات مشدداً على أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي مشكلة في مجال الأمن الجوي الإيراني.

وفيما يتعلق بالفيديو الذي يصور لحظة إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ قال عبد اللهي هذا الموضوع له بعد مخابراتي يجب أن تحقق فيه الأجهزة الاستخباراتية …ولكن في المراجعة الفنية لا يمكن توثيق العديد من الأفلام ومسائل الفضاء الافتراضي لأنه من الممكن أن تكون هذه الأفلام مزيفة.

وسقطت طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 بعد إقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من قبل الدفاع الجوي الإيراني، ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

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