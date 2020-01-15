غروشكو: التعاون بشأن ليبيا يظهر إمكانية تضافر الجهود لتحقيق تسوية للأزمة فيها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن التعاون الحالي بين روسيا والدول الأخرى حول ليبيا يدل على أن هناك إمكانية حقيقية لتضافر الجهود لحل المشاكل وإيجاد تسوية للأزمة فيها.

وقال غروشكو مخاطباً المشاركين في منتدى غايدار الاقتصادي وفق ما نقلت سبوتنيك: نرى أن هناك عملية تبديل للآليات الأساسية للأنظمة بتحالفات يتحد المشاركون فيها بفهم واضح ودقيق للمهام وفهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون …وبهذا المعنى فإن ما نراه اليوم في الاتجاه الليبي يظهر أن هناك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود عندما يكون التعاون معتمداً على مبادئ معينة من دون أجندة خفية وعندما يكون المشاركون مرتبطين بأهداف مشتركة.

وأشار غروشكو إلى أن هذا التعاون يعد مثالاً جيداً يؤكد ضرورة التخلي عن المطامع والنظر إلى الواقع بعيون مفتوحة وإدراك أنه من المستحيل في عالم اليوم إنشاء جزر من الرخاء والأمن حول الاتحاد الأوروبي أو حول دول الناتو من دون التعاون مع باقي الدول.

من جهة أخرى، أكد غروشكو تزايد اهتمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنمية العلاقات الثنائية مع روسيا وقال: نلاحظ أن هناك علامات أكثر وأكثر تشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهتمة بتطوير التعاون معنا، مضيفاً: إن محاولات عزل روسيا فشلت تماما.. وروسيا تعد حالياً واحدة من أكثر الشركاء المطلوبين في معالجة القضايا العالمية الحقيقية التي تواجهنا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا منها عقوبات اقتصادية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصاً وذلك في استكمال للسياسات التي يعتمدها الاتحاد والتي تقوم على الخضوع للقرارات والإملاءات الأمريكية التي ما زالت مستمرة في فرض العقوبات ومحاولات الهيمنة على المشهد الدولي وهو ما تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.

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