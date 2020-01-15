ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أماناً في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ووفق “رويترز” زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى1550.60 دولاراً للأوقية، بينما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1551 دولاراً.
وزاد الذهب 18 بالمئة العام الماضي لأسباب على رأسها الحرب التجارية التي افتعلتها الولايات المتحدة ضد الصين وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى بلغ البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً عند2204.29 دولارات للأوقية بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات.
وارتفعت الفضة0.2 بالمئة إلى 17.81 دولاراً للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 988.50 دولاراً.