خروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب

نشر قبل 15 ساعة

مصدر مطلع ينفي ما أوردته وكالة رويترز بأن الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو قد تطرق الى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد، وإمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب الكردية، ويؤكد أن المحادثات انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية