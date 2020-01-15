خروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 15 كانون الثاني 2020
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تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يفكك شبكةً إرهابيةً لـ"داعش" بالفلوجة
لافروف يدعو لتجنب استخدام العقوبات والتهديد بها بالعلاقات الدولية
العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية
السفير التشيكي السابق لدى تركيا: أردوغان تلقى صفعة قوية في سورية
أوكامورا يطالب بإنهاء مشاركة بلاده في بعثة حلف الناتو في العراق
الخامنئي يدعو الشعب الإيراني للتسلح بالمقاومة لمواجهة الأعداء
أردوغان يهذي: ليبيا جزء من السلطنة العثمانية!
موقع أمريكي: على واشنطن أن توقف أكاذيبها حول إيران
قُبيل الصفقة التجارية.. توقف حرب العملات وقلة ثقة بالتزام ترامب
من العالم
«تشرين» تواكب «هاتفياً» الرحالة العالمي السوري عدنان عزام على أبواب موسكو لإيصال رسالة سورية للعالم
لحوم فروج فاسدة تغزو أسواق دير الزور
التهجير وارتفاع أسعار الإيجارات خلقا أجيالاً بلا صداقات
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على مطار الـ تي فور وتسقط عدداً من الصواريخ