بيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات.

وأوضحت الإدارة في نشرة تلقت سانا نسخة منها أنّ جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عين التينة- جبعدين في منطقة القطيفة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وكل الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق أم الطيور الفرعي المؤدي الى شاطئ البحر غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيارات بالتربة اسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين.

ووفق النشرة فإن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق دمشق السويداء وكل الطرق المؤدية إلى مدينة السويداء سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين الهاتفيين (5422703) و(5411365) للاستعلام عن حالة الطرق.

طباعة