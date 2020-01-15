جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يفكك شبكةً إرهابيةً لـ”داعش” بالفلوجة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم عن تفكيك شبكة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان نقله موقع السومرية نيوز: تمّ تفكيك شبكة إرهابية لتنظيم “داعش” في مدينة الفلوجة كانت تخطط لعمليات إرهابية في الأنبار وبغداد، موضحاً أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين والاستيلاء على أسلحة ومعدات خلال العملية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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