وزير الخزانة الأمريكية: أمريكا ستواصل فرض رسوم على السلع الصينية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنّ واشنطن ستبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية وذلك رغم التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى والذي من المقرر التوقيع عليه في وقت لاحق اليوم.

ونقلت “رويترز” عن منوتشين قوله للصحفيين: إنّ تلك الرسوم متواصلة لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق، موضحاً أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث تخفيف الرسوم في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومن المقرر أن يوقع ترامب اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه في البيت الأبيض مساء اليوم، بينما يأتي التوقيع قبل أسبوع من الموعد المحدد لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بغرض المساءلة.

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