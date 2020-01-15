العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

جدّد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقهما الأجواء والمياه اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اصدرته اليوم: إنّ خمس طائرات حربية وأخرى استطلاعية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة عدلون وصولاً إلى بيروت ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بعبدا والجنوب وصور والناقورة والشوف وصولا إلى كافة المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث قام عناصرهما بإلقاء قنبلة مضيئة مقابل السواحل اللبنانية موضحا أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الاعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.

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