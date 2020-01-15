أمطارٌ في يوم غد ورياحٌ تصل سرعتها إلى 80 كم/سا في الساحل

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو مستقراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل كما يحذر من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط فوق المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق وتنشط الرياح الشرقية خاصة في المنطقة الساحلية مع هبات تتجاوز سرعتها 80كم/سا أحياناً.

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