لافروف يدعو لتجنب استخدام العقوبات والتهديد بها بالعلاقات الدولية

حثّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الامتناع عن استخدام العقوبات والطرق غير الدبلوماسية أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله خلال المؤتمر الدولي “رايسينا” في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم: في القرن الواحد والعشرين يتعين تجنب أي طرق من شأنها أن تحيلنا إلى زمن الاستعمار القديم والجديد …. العقوبات لا تفيد ولا أعتقد أنه يجب مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية الأخرى إذا كنا نتحدث عن مستقبل العالم.

من جهة أخرى، أشار لافروف إلى أنّ موسكو تحث دول الخليج على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة وقال: نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة… بدءاً من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية فيما بينها.

وبشأن الأوضاع في ليبيا أعلن لافروف أنّ المفاوضات في موسكو بشأن الوضع الليبي لا تعدّ نهائية في التسوية لكنها كانت مهمة لدفع عملية السلام في هذا البلد.

وأوضح لافروف أنّ لقاء موسكو يشكل فرصة لدفع عملية السلام والمساهمة في مؤتمر برلين وقال: لقد اقترحنا على ألمانيا دعوة الليبيين ونأمل بأن يكون ردهم إيجابيا على هذا الاقتراح…. العملية سارية ومتواصلة.

وعقدت في العاصمة الروسية موسكو أمس الأول محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أنّ موسكو ستواصل العمل مع طرفي الأزمة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية.

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