الخامنئي يدعو الشعب الإيراني للتسلح بالمقاومة لمواجهة الأعداء

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أنّ الشعب الإيراني مطالب بالتسلح بالعمل والمقاومة لمواجهة مطامع الأعداء ومشاريعهم التي تستهدفه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الخامنئي قوله في تصريحات له اليوم :إنّ إيران بما تملك من ثروات وامكانات متنوعة وموقع حساس باتت محط أطماع القوى الكبرى وبالتالي فإنّ عليها التسلح بالعمل والمقاومة للحفاظ على عزتها وكرامتها.

ودعا الخامنئي الى ترسيخ روح المقاومة لدى الاجيال المتتالية كي تصبح هي النهج الناظم لمسيرتها وصمودها.

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