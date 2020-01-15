هندرسون يحصد جائزة أفضل لاعب إنكليزي

حصد نجم نادي ليفربول غوردان هندرسون جائزة أفضل لاعب إنكليزي للعام 2019 متفوقاً على جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ ومهاجم توتنهام هاري كين.

وأشار نادي ليفربول في بيان على موقعه الى أن هندرسون في 2019 مثل منتخب إنكلترا في 7 مباريات، كما أنه وصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوز الأسود الثلاثة على الجبل الأسود في شهر آذار الماضي.

وأوضح أن هندرسون “29 عاماً” ساعد منتخب بلاده على التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020، إضافة إلى الحصول على المركز الثالث في دوري الأمم.

وعلى مستوى الأندية حصد هندرسون 3 ألقاب مع ليفربول خلال عام 2019 حيث توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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