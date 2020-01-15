أوكامورا يطالب بإنهاء مشاركة بلاده في بعثة حلف الناتو في العراق

دعا نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا إلى انسحاب القوات الأمريكية والعسكريين التشيك من العراق.

وشدد أوكامورا في تعليق له نشره على صفحته على موقع “الفيسبوك” بعد استقباله لسفيرة العراق في براغ سندس عمر علي على ضرورة احترام قرار البرلمان العراقي الذي دعا الى خروج جميع القوات الاجنبية من العراق، مؤكداً أن على الجيش التشيكي ألا يشارك في أي عملية احتلال أو خرق للقانون الدولي.

وأشار إلى وجود توافق في الرأي مع سفيرة العراق بأنه من غير المقبول أن تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة إضافة إلى ضرورة حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وفي إطار القانون الدولي وليس من خلال تصعيد التوتر والنزاعات.

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