60 مصاباً بتفريغ طائرة وقودها على ملعب مدرسة في لوس أنجلوس

أصيب 60 شخصاً من جراء إفراغ طائرة ركاب لوقودها فوق ملعب مدرسة أثناء عودتها إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بسبب خلل فني وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن الرحلة رقم 89 التابعة لشركة دلتا كانت قد أقلعت من مطار المدينة وعلى متنها 149 راكباً في طريقها إلى شانغهاي عندما استدارت وعادت إلى المطار بسبب خلل فني في المحرك تطلب عودتها لتهبط بسلام بعد تسرب وقود طارئ لتقليل وزنها عند الهبوط.

وذكرت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس أن 20 طفلاً ونحو 40 شخصاً بالغاً في مدرسة ابتدائية في كوداهي جنوب شرق المقاطعة تلقوا العلاج من جراء الحادث من دون أن يستدعي الأمر نقلهم إلى المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ألين كينتزر في بيان: إن رحلة خطوط طيران دلتا رقم 89 أعلنت حالة الطوارئ بعيد مغادرتها المطار ثم عادت وهبطت بسلام.

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