وفاُة شابةٍ في حادث سيرٍ على طريق المتحلق الجنوبي

توفيت شابةٌ وأصيبت أخرى في حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي على أطراف دمشق من الجهة الجنوبية.

وأفاد مصدر من فرع مرور دمشق اليوم لمندوبة سانا بأنّ سيارةً خاصةً صدمت فتاتين أثناء قطعهما الطريق عند جسر الزاهرة طريق المتحلق الجنوبي ما أدى إلى وفاة الأولى 20 عاماً على الفور وإصابة الثانية 17 عاماً برضوضٍ حيث أسعفت إلى مشفى دمشق.

وأرجع المصدر سبب الحادث إلى سرعة السائق الزائدة وقطع الشابتين الطريق من نقطة غير مخصصة للعبور.

وتوفي رجل 39 عاماً في حادث دهس على طريق المتحلق الجنوبي عند مفرق نهر عيشه في الأول من الشهر الجاري.

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