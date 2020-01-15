لا عبٌ برازيلي على رادار نادي برشلونة

في إطار سعيه لتعزيز صفوفه كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأربعاء عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع مع البرازيلي ماتيوس فيرنانديز لاعب خط وسط نادي بالميراس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يضع لمساته الأخيرة لإتمام التعاقد، وبيّنت الصحيفة أنّ النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات مع برشلونة إضافةً إلى أنّ ماتيوس ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

وكشف التقرير أنّ الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدًا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع بلوجرانا.

ويجيد فرنانديز (21 سنة) في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

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