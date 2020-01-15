أردوغان يهذي: ليبيا جزء من السلطنة العثمانية!

في تحدِ جديد للمجتمع الدولي, أعلن رئيس النظام التركي رجب أردوغان دعمه لحكومة «الوفاق» في ليبيا برئاسة فايز السراج، مهدداً بارتكاب المزيد من الخطوات في حال واصل الجيش الليبي عملياته لتطهير العاصمة طرابلس من التنظيمات الإرهابية التابعة لحكومة «الوفاق».

كما واصل أردوغان تصريحاته ليكشف النقاب عن حقيقة أطماعه في ليبيا، إذ قال في كلمة ألقاها أمام كتلة حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان: «ليبيا ليست دولة أجنبية بالنسبة لأنقرة وإنما جزء من الدولة العثمانية». وأضاف مدافعاً عن الإرهابيين في ليبيا: «خليفة حفتر فر من موسكو حتى لا يوقع اتفاق وقف إطلاق النار، سنقوم بتلقينه درساً إذا استمرت هجماته ضد حكومة السراج».

وجاءت تصريحات أردوغان عقب مغادرة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، العاصمة الروسية موسكو صباح أمس، من دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة «الوفاق» وذلك بعد أن أدرك خديعة أردوغان بشأن إبقاء قواته في ليبيا، الأمر الذي جعله يرفض الموافقة من دون تفكيك للتنظيمات الإرهابية وإلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يوافق عليها مجلس النواب.

ووفقاً لتصريحات نقلتها شبكة «روسيا اليوم»، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي: إن مفاوضات موسكو لم تسفر عن التوصل إلى توقيع اتفاق.

وفي السياق ذاته, أدان المحلل السياسي الليبي حاتم الكليم الاتفاقية المشبوهة التي وقّعها أردوغان والسراج, وقال لصحيفة «المسار» الليبية: تلك الاتفاقية بمثابة استعمار لليبيا, فمن يقاتل الجيش الليبي هم «الإخوان» والمرتزقة الإرهابيون الذين احتضنهم أردوغان وأرسلهم إلى ليبيا ليقاتلوا الجيش.

طباعة