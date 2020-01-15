موقع أمريكي: على واشنطن أن توقف أكاذيبها حول إيران

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

لفت مقال نشره موقع «رون بول إنستيتيوت» الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية وجميع وسائل الإعلام الغربية تقريباً تواصل مزاعمها بأن إيران «تدعم الإرهاب»، وهذا عار من الصحة تماماً، فأغلب الهجمات الإرهابية التي تقع على مستوى العالم ينفذها جماعات تربطها علاقات مع السعودية، وليس مع إيران.

ورأى المقال أن على إدارة ترامب أن تضع حداً لسلوكها الطفولي وتوقف مزاعمها المتعلقة بإيران والإرهاب، لافتاً إلى أن القضايا الفعلية المحيطة بنفوذ إيران المتزايد في المنطقة لا علاقة لها البتة بالإرهاب.

وأوضح المقال أن قلق الولايات المتحدة من إيران يعود إلى مساهمتها في إحباط المؤامرات الأمريكية ضد سورية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة والسعودية وتركيا، أشعلت الأزمة في سورية مدفوعة بخوفها مما تصفه بـ«انتشار نفوذ إيران في المنطقة».

وأكد المقال أن المخطط الأمريكي لإضعاف إيران من خلال محاولة «إسقاط» الدولة السورية جاء بنتائج عكسية، حيث قدمت إيران مساعدة استشارية إلى الحكومة السورية في حملة شاملة ضد الإرهاب الذي تم تمويله إلى حد كبير من التحالف الغربي.

وتابع المقال: لا يزال توسع نفوذ إيران الإيجابي في الشرق الأوسط مصدر قلق كبير لـ«إسرائيل» والسعودية، في حين أن صناع السياسة الأمريكيين يراهنون على أن عزل إيران دبلوماسياً، وتصعيد الضغوط الاقتصادية واستخدام بعض القوة العسكرية سوف يؤلب الإيرانيين ضد حكومتهم بطريقة ما ويؤدي إلى «إسقاطها» في نهاية المطاف فإن هذه السياسة ستفشل تماماً مثلما فشلت مع كوبا.

وقال المقال: إيران لديها خيارات وتدرسها بتمعن، والصين وروسيا، اللتان تواجهان البلطجة الأمريكية، تساعدان إيران بالفعل، حيث أجرت هذه الدول الثلاث في أواخر العام الماضي مناورات عسكرية مشتركة فيما يظهر أن إيران لا يمكن عزلها وأن العلاقات بين طهران وموسكو وبكين قد وصلت إلى مستوى عالٍ جديد لا يمكن أن يتقلص خلال السنوات المقبلة.

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