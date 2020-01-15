بغداد: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأمريكية

تشرين – رصد:

أكد وليام وردة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الحكومة العراقية لن تتراجع عن قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. وقال وردة في تصريحات لـ«سي إن إن»: إن العراق لم يوقع على اتفاق يبقي على القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد تنظيم «داعش» الارهابي، مضيفاً: إن الحكومة العراقية ستدعم قرار البرلمان لإخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد.

(سكاي نيوز)

الجيش المصري ينفذ مداهمات لأوكار الإرهابيين في مناطق شــمال ســـيناء

تشرين – رصد:

أعلن الجيش المصري تنفيذ عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية.وقال في بيان له: بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عدداً من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، مضيفاً: قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع السودان و ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

(روسيا اليوم)

المخابرات البريطانية: الحكومة مولت «رويترز» خلال عقدين للترويج ضد الحكومة السوفيتية

تشرين – رصد:

كشفت وثيقة سرية تابعة للاستخبارات البريطانية الخارجية وتعود إلى عام 1969, عن قيام الحكومة البريطانية خلال العقدين 1960 – 1970، بتمويل وكالة «رويترز» في محاولة دعائية ضد الحكومة السوفيتية خلال فترة الحرب الباردة, كما أشارت الوثيقة التي نشرتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية, إلى أن الحكومة استغلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، كغطاء لإخفاء تمويلها لصحفيي «رويترز».

صحيفة «ذا هيل»

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