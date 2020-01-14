إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في تل الحوير

أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في تل الحوير بريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت في منطقة تل الحوير شمال بلدة صوران بالريف الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني بجروح نقل على إثرها إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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