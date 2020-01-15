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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 20 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 15 كانون الثاني 2020
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أردوغان يهذي: ليبيا جزء من السلطنة العثمانية!
موقع أمريكي: على واشنطن أن توقف أكاذيبها حول إيران
قُبيل الصفقة التجارية.. توقف حرب العملات وقلة ثقة بالتزام ترامب
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على مطار الـ تي فور وتسقط عدداً من الصواريخ
ممثلاً الرئيس الأسد.. خميس يقدم واجب التعزية والتضامن للرئيس روحاني باستشهاد الفريق سليماني
ممثلاً الرئيس الأسد .. المعلم يقدم التعازي لسلطان عمان بوفاة السلطان قابوس
مصدر مطلع ينفي أن يكون الاجتماع السوري الروسي التركي تطرق إلى تنسيق ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد
روسيا تنتقد قرار الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي مع إيران
إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في تل الحوير
لحود بحث مع السفير عبد الكريم المستجدات عربياً وإقليمياً
العدو الإسرائيلي ينصب أجهزة تجسس بين لبنان وفلسطين المحتلة
ادعاء كوسوفو يوجه تهم الإرهاب لرجل وامرأة ألبانيين
استمرار الإضرابات في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون
إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل غاز الاحتلال السام