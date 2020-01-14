روسيا تنتقد قرار الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي مع إيران

انتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم قرار بعض الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران، داعية إلى عدم تصعيد الوضع بشأنه.

وجاء في بيان للوزارة رداً على قرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا تفعيل الفقرة 36 من الاتفاق النووي والتي تقيم آلية حل النزاعات بشأن تنفيذها كما نقل موقع روسيا اليوم أن قرار الأطراف الأوروبية لخطة العمل الشاملة المشتركة الانتقال إلى إطلاق آلية حل النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الخطة وتوجهها بهذا الصدد إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة في مجال الأمن يثير استياء عميقا وقلقا جديا.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم وجود أي مبرر لخطة العمل هذه متوقعة أن تؤدي التصرفات المتهورة للدول الأوروبية الثلاث إلى تصعيد جديد حول خطة العمل الشاملة المشتركة وتمنع عودة تنفيذ الاتفاق النووي إلى أطره المتفق عليها الأمر الذي تتظاهر الترويكا الأوروبية بالسعي إليه.

ودعت الخارجية الروسية الترويكا الأوروبية إلى عدم تصعيد الوضع والتخلي عن خطوات تضع مستقبل الاتفاق النووي في المجهول.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق اليوم تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران وذلك في بيان مشترك زعمت فيه الدول الثلاث أنها أخذت قرارها بحجة عدم احترام إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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