عون: متمسكون بقوة لبنان وحقه في المقاومة

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تمسك بلاده بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وبكل القرارات الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة الحقوق والأراضي اللبنانية ومنع التوطين وعدم التفريط بقوة لبنان وحقه في المقاومة.

وأكد عون خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان حق بلاده في استثمار حقولها النفطية كافة ورفض أي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها.

ولفت عون إلى أن بعض العراقيل حالت دون الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وقال إن “تشكيل الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين بثقة الناس والمجلس النيابي وهو ما يتطلب وضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر”.

وأشار عون إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تضرب لبنان نجمت عن تضافر عوامل داخلية وخارجية موضحاً أن الحصار المالي حد من انسياب الأموال من الخارج وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية.

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