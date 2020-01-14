الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العدوانية في قطاع غزة المحاصر مؤكدة أنه انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقانون الدولي.

واعتبرت الخارجية في بيان لها نقلته وكالة وفا اليوم أن إقدام سلطات الاحتلال على إغراق الأراضي الزراعية الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع بالمياه ورشها بمبيدات ضارة حلقة جديدة من حلقات العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة عليه لتصفية القضية الفلسطينية وكسر إرادة صمود الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في استعادة أرضه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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