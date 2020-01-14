غداً التصويت على قرار إحالة اتهامات لترامب إلى مجلس الشيوخ

أعلن مجلس النواب الأمريكي عزمه التصويت يوم غد على قرار إحالة اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته إلى مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة الأخير.

ونقلت وكالة رويترز عن عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار قوله اليوم إن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ستعلن أيضاً خلال جلسة التصويت أسماء فريق المديرين الديمقراطيين الذين سيترأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

ولفت كويلار إلى أن التصويت الذي يجري يوم غد الأربعاء سيسمح لمجلس الشيوخ بدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون خلال الأسبوع الجاري.

وكانت بيلوسي أكدت أمس أن جلسات الاستماع في التحقيق المتعلق بمساءلة ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

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