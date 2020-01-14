الطقس غداً.. بارد ليلاً وصقيع على المرتفعات وضباب

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

ويتوقع أن يكون الجو غداً مستقراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل محذرة من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط فوق المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 13-4

المنطقة الجنوبية 14-5

المرتفعات الجبلية 7-ناقص 2

المنطقة الوسطى 15-4

المنطقة الساحلية 19-10

المنطقة الشمالية 13-3

منطقة الجزيرة 14-3

المنطقة الشرقية 16-4

منطقة البادية 15-2.

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