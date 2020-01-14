تمديد التسجيل في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع عن استمرار التسجيل في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2020 لغاية العشرين من شهر كانون الثاني الجاري.

وأشارت الجامعة والهيئة إلى أن التسجيل في الماراثون الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” متاح لجميع الراغبين بالاشتراك من فئتي الأطفال من 8 إلى 11 سنة وفئة اليافعين من 12 إلى 15 سنة، وذلك على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

ويهدف الماراثون إلى إعداد جيل يواكب التطور التقاني البرمجي فكرياً ومعرفياً ومهارياً ورصد حالات التميز بين الأطفال واليافعين وتأمين رعاية إضافية لهذه الحالات في سبيل ترسيخ ريادتها وتميزها وإبراز الريادة السورية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

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