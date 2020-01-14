تنفيذ سدود وسدات في طرطوس لزيادة الاستفادة من الهطولات المطرية

تقوم المديرية العامة للموارد المائية في طرطوس بدراسة وتنفيذ مجموعة من السدود والسدات لزيادة الاستفادة من الهطولات المطرية التي تشهدها المحافظة والتي كانت مرتفعة خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عيسى حمدان أنه يتم حالياً تنفيذ سد البلوطة بسعة 2.5 مليون متر مكعب ويروي 120 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 28 بالمئة وسدة عين الدليمة بسعة 252 ألف متر مكعب ونسبة تنفيذ 82 بالمئة وسدة أخرى في قرية بمنة سعتها 120 ألف متر مكعب ونسبة التنفيذ 62 بالمئة، موضحاً أن المديرية تعمل لإنشاء السدات في المناطق التي لا توجد فيها مصادر مائية كافية مثل القدموس.

ولفت حمدان إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية هطولات مطرية غزيرة زادت من غزارة تدفق الينابيع والانهار والجريانات السطحية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في تخزين سدود المحافظة التي بلغت في معظمها الامتلاء الأعظمي كسد الدريكيش 6 ملايين متر مكعب والصوراني 4.5 ملايين متر مكعب وسد خليفة 3 ملايين متر مكعب في حين وصل التخزين في سد الباسل إلى 66 مليون متر مكعب.

وتروي مشاريع الري الحكومية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة حسب حمدان وتبلغ حوالي 15 ألف هكتار حيث يروي مشروع سد الباسل ما يقارب ثمانية آلاف وخمسمئة هكتار وسد خليفة يروي خمسمئة وعشرة هكتارات في حين يروي مشروع الآبار الجوفية بحدود 1800 هكتار من ضمن مشروع 1200 هكتار الذي يعتمد على 91 بئراً جوفية، إضافة إلى أربعة الاف هكتار مروية من شبكات سد تل حوش الموجود في محافظة حمص لكنه يروي أراضي في طرطوس، إضافة لإرواء 290 هكتاراً من شبكات نبع سوريت في منطقة بانياس.

بدوره، المهندس محمد محرز مدير سد الباسل في الدريكيش بيّن أن الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي أدت الى زيادة واردات نهر الأبرش المغذي ونبع العروس والشيخ حسن المغذية لسد الباسل، حيث أصبح حجم التخزين فيه 66 مليون متر مكعب من أصل حجم التخزين الأعظمي البالغ 103 ملايين متر مكعب.

ولفت محرز إلى أن السد يروي مساحة تقارب 10160 هكتاراً من سهل عكار، كما أن هذه الواردات أو حجم التخزين الحالي يكفي موسمي سقاية في السهل الذي يحتوي مجموعة كبيرة من البيوت المحمية، إضافة إلى الزراعات الصيفية المكشوفة.

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