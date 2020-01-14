فوز بارتي على أنستاسيا في بطولة أديليد للتنس

فازت المصنفة الأولى عالمياً الاسترالية أشلي بارتي على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا في بطولة أديليد التي تقام للاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وذكرت “رويترز” أن بارتي فازت على بافليوتشنكوفا بمجموعتين لواحدة كانت نتائجها 4-6 و6-3 و7-5 وصعدت لدور الثمانية.

وستخوض اللاعبة الأسترالية المباراة المقبلة مع مواطنتها الصاعدة من التصفيات أرينا روديونوفا أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الثامنة التي خسرت أمام بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

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