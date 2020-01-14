استشهاد مدنيين اثنين بإطلاق “قسد” النار على متظاهرين في البصيرة بريف دير الزور

استشهد مدنيان وأصيب آخرون نتيجة إطلاق مجموعات (قسد) النار على أهالي قرية البصيرة شمال مدينة دير الزور الذين خرجوا بمظاهرة تنديداً بممارساتها بحق الأهالي في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن مجموعات “قسد” أطلقت الرصاص الحي باتجاه مجموعة من أهالي قرية البصيرة بريف دير الزور الشمالي تظاهروا اليوم ضدها جراء ممارساتها القمعية تجاه أهالي المنطقة حيث قطعوا الطريق المؤدية إلى القرية بالإطارات المشتعلة ورفع عدد منهم يافطات تندد بتلك الممارسات وتطالبهم بالرحيل فوراً عن المنطقة.

وبينت المصادر أن إطلاق مجموعات “قسد” الرصاص على المتظاهرين أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بالقرب من جسر القرية.

وشهدت الأشهر الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد ميليشيا (قسد) في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل وسرقة النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها بحماية قوات الاحتلال الأمريكي.

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