مركز لتمكين الشباب بالخدمة في السويداء

وضعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء مركزاً لتمكين الشباب بالخدمة الفعلية وذلك بهدف المساهمة بزيادة قابلية توظيفهم وتحسين وصولهم إلى فرص العمل المتاحة لتشغيلهم من خلال إقامة دورات تتناسب مع رغباتهم واحتياجات السوق.

ويقدم المركز الذي بلغ عدد المتقدمين إليه لغاية تاريخه 215 شاباً وشابة دورات تدريبية حول مهارات الحاسب وصيانة المكيفات والحدادة وإعادة تدوير الأقمشة.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء بشرى جربوع في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المركز يهدف إلى مساعدة الشباب على دخول سوق العمل ووضعه بالخدمة بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبينة أنه سيتم افتتاح دورات على مهن جديدة تباعا خلال الفترة القادمة وحسب متطلبات السوق.

وتم تجهيز المركز ضمن موقع وحدة صناعة السجاد اليدوي سابقاً بمدينة السويداء ويضم صالة وقاعة للتدريب وقاعة للإرشاد الوظيفي ومكاتب إدارية.

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