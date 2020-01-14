زراعة 2500 غرسة حراجية في دير الزور

نفذت مديرية زراعة دير الزور اليوم حملة تشجير في عدد من مواقع المدينة تضمنت زراعة 2500 غرسة من مختلف الأصناف الحراجية.

وذكر مدير الزراعة المهندس محمود الحيو أن الحملة التي تنفذ بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمجتمع المحلي تهدف لإعادة تشجير المناطق الحراجية التي تعرضت للتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى المنصفات الطرقية.

بدوره أشار رئيس دائرة التحريج بمديرية زراعة دير الزور المهندس محمد شداد إلى أن الأصناف التي تمت زراعتها شملت “الازدرخت المظلي والكينا والكزورينا واللوز والنخيل المروحي” وهي من إنتاج المشاتل الزراعية بدير الزور والتي تنتج أكثر من 200 ألف غرسة سنويا.

وأكد المشاركون بالحملة ضرورة الحفاظ على الشجرة وإعادة الغطاء الأخضر لمدينة دير الزور وتكاتف جهود الجميع لإعادة ما دمره الإرهاب منوهين ببطولات الجيش العربي السوري في دحر التنظيمات الإرهابية من معظم ربوع الوطن.

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